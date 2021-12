Disney löscht peinliches Video für Star-Wars-Hotel

Zwei Nächte in dem Hotel sollen 5.000 US-Dollar kosten. Nach dem Video würden einige dafür nicht einmal 50 US-Dollar zahlen.

Nachdem das Video eine große Anzahl an negativen Kommentaren bekommen hat, hat Disney es von Twitter und YouTube gelöscht . Auf YouTube wurde es von anderen User*innen wieder hochgeladen. Allerdings könnten diese bald verschwinden, wenn Disney sie wegen Copyright-Verstößen löschen lässt.

„Ist der Gartenzwerg auf Koks?“ und „Einige Fans bauen schönere Kulissen in ihren Hinterhöfen“ waren einige der Reaktionen auf Disneys neues Werbevideo. Das sollte eigentlich einen Vorgeschmack auf Galactic Starcruiser geben – eine Mischung aus Hotel und Star-Wars-Rollenspiel.

In dem Video führt die Disney-Managerin Ann Morrow Johnson den Schauspieler Sean Giambrone (The Goldbergs) durch das Hotel. Während Johnsons Performance zu entschuldigen ist, schließlich ist sie keine Schauspielerin, liefert Giambrone Fremdschäm-Momente. Er wirkt völlig überdreht und wurde in den Kommentaren deshalb durch die Mangel gedreht. Da war etwa zu lesen: „Beim Zimmerpreis von 5.000 Dollar ist anscheinend Ecstasy inbegriffenen“ und „Tritt zur Seite Jar Jar Binks, es gibt einen neuen, unbeliebtesten Star-Wars-Charakter!“

Die versprochene immersive Star-Wars-Umgebung wurde von den User*innen ebenfalls kritisiert. Während einige der Brücke durchaus etwas abgewinnen können, die anscheinend im Video noch mit Effekten nachträglich aufgehübscht wurde, sind für fast alle die Gänge des Hotels furchtbar. „Es gibt ,Science-Fiction steril’ und ,wir hatten nicht genug Kohle steril’ und Junge, das hier ist sicher nicht das Erstere“ schrieb etwa ein User als Reaktion auf das Video.

Zum krönenden Abschluss gibt es noch ein Lied einer holografischen Twi'Lek-Sängerin in einer Bar, die von den Bargästen angehimmelt wird. Das Lied wurde von User*innen als „Das passiert also mit Songs, die es nicht in den Frozen-Film geschafft haben“ und „Hat Disney für das Lied die Agentur der indischen Tourismus-Werbung beauftragt?“ kommentiert.

Zimmer kostet 5.000 US-Dollar für 2 Nächte

Das Hotel Galactic Starcruiser soll im März 2022 in Orlando, Florida eröffnen. Disney verspricht nicht nur eine authentische Star-Wars-Umgebung, sondern ein immersives Erlebnis mit Rollenspiel-Elementen. Zwei Nächte für 2 Erwachsene kosten 5.000 US-Dollar. Das Familienzimmer für 4 Personen kostet 6.000 US-Dollar.

Die hohen Preise stoßen den Star-Wars-Fans ungut auf. „Disney hat das Hotel nicht für Fans gebaut, sondern für Reiche, die glauben das Star Wars cool ist“, ist etwa auf Twitter zu lesen.