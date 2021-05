Republic Commando: Eines der "besten" Star-Wars-Games im Test

Passend zum Start der neuen Disney-Serie „Star Wars: The Bad Batch“ kann man in die Rolle eines Elite-Klonkriegers schlüpfen.

Star Wars: Republic Commando gilt als eines der besten Star-Wars-Spiele. Allerdings ist es bereits im Jahr 2005 erschienen. Am PC und der Xbox One konnte es dank Abwärtskompatibilität noch gespielt werden. Für Besitzer anderer Konsolen galt es allerdings als „verschollenes Juwel“.

Das Positive an Republic Commando ist das Setting. Star-Wars-Fans haben dabei nicht nur die seltene Gelegenheit spielerisch in die Zeit der Klonkriege einzutauchen, sondern auch einen Klonkrieger selbst zu spielen. Man schlüpft in die Rolle des Anführers vom Delta Squad, einer Gruppe von 4 Elite-Klonkriegern.

Aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar ist, wieso die KI damals so für ihre Intelligenz gelobt wurde. Zwar laufen und kämpfen die Klonkrieger, aber teilweise bleiben sie einen halben Meter vor einem B2-Superkampfdroiden stehen und lassen sich töten, anstatt in Deckung zu laufen. Außerdem beziehen sie nicht von alleine Stellung an kritischen Punkten, obwohl es offensichtlich ist, dass es nötig ist und sie es tun sollten.

Holprige Steuerung

Das Schicken der Klonkrieger in die Stellungen ist bestenfalls holprig. Die Zone, die man anvisieren muss, um einen Trooper in die Stellung zu schicken oder wieder herauszubefehligen, ist oft so klein, sodass man sie in der Hitze des Gefechts schwer mit dem Fadenkreuz erwischt.

Das Gunplay ist eher mittelmäßig. Der Standard-Blaster hat eine hohe Feuerrate, richtet aber nur bei Kopftreffern ausreichend Schaden an. Das präzise Zielen und Schießen ist kaum möglich. Am einfachsten ist es bei normalen Gegnern, wenn man sich direkt vor sie stellt und erst dann schießt oder den Nahkampfangriff nutzt. Das fühlt sich aber selbst für einen im Jahr 2005 erschienenen Shooter altmodisch an und erinnert eher an Spiele wie Doom 2 oder Quake 3.