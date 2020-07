Disney kündigt neue Star Wars Serie an

Star Wars: Bad Batch soll ab 2021 über Disney+ gestreamt werden, heißt es seitens Disney am Dienstag. Dabei handelt es sich indirekt um die Fortsetzung von The Clone Wars. Hinter der Produktion steckt niemand geringerer als Dave Filoni, der die siebte Staffel von The Clone Wars gemacht hat. Regie wird Brad Rau führen, der auch an Star Wars Rebels und Star Wars Resistance beteiligt war.

Auch die Story selbst soll daran anknüpfen, wie es heißt. Es handelt sich bei Bad Batch um Klonsoldaten, die sogenannte Clone Force 99. Diese Truppe besteht aus Elite-Klontruppen, bei deren Erschaffung genetische Mutationen auftragen. Diese haben spezielle Fähigkeiten und Talente.

Zeitlich angesiedelt ist Bad Batch in der Zeit nach den Klonkriegen, vor Star Wars 4, also während des Aufstiegs des Galaktischen Imperiums.