10 Weltraumbilder, die an Star Wars erinnern

Weil "May the Fourth" - also der 4. Mai - so ähnlich klingt wie "May the Force be with You" ist an jenem Tag der "Star Wars"-Tag. Wir nehmen diesen Tag zum Anlass und haben eine Auswahl an Weltraumbildern zusammengestellt, die an die populäre Science-Fiction-Reihe erinnern.

Saturn-Mond als Todesstern

Mit diesem Mond hätte Darth Vader wohl eine große Freude gehabt. Der charakteristische Krater am Mimas-Mond des Saturn erinnert nämlich stark an den Todesstern.

Das Bild stammt aus dem Jahr 2016 und wurde von der NASA-Sonde Casini aufgenommen. Mimas hat einen Durchmesser von rund 396 Kilometer.