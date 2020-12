Erste Details zu neuen Star-Wars-Serien bekannt

Eigene Serie

"The Book of Boba Fett" ist demnach eine eigenständige Serie, die im Dezember 2021 starten soll. Favreau arbeitet zusammen mit Clone-Wars-Schöpfer Dave Filoni an der Serie. Die beiden sind auch für "The Mandalorian" verantwortlich. Der Dreh der 3. Staffel wird erst nach der Boba-Fett-Serie gestartet, weshalb die Serie wohl erst 2022 zurückkehren wird.

Filoni schreibt zudem "Ashoka" und die beiden werden als Showrunner an "Rangers of the New Republic" arbeiten. Alle Serien sollen in einer ähnlichen Zeit spielen wie "The Mandalorian", kurz nach "Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Auch Animations-Serien sind geplant. Mit "The Bad Batch" kommt etwa ein Spin-off von "Clone Wars".