Star Wars Squadrons im Test: Orientierungslos im Weltraum

8 Fighter, 4 Klassen

Bevor man mit dem Multiplayer loslegt, sollte man auf jeden Fall den Singleplayer vollständig spielen. So lernt man, eingebettet in die Story, alle 8 verfügbaren Flieger kennen. Das ist wichtig, denn zwischen Imperium und Neuer Republik gibt es deutliche Unterschiede in Handhabung und Ausstattung der 4 verschiedenen Klassen (Bomber, Fighter, Interceptor, Support). Im Rahmen der Story kann man alles einmal ausprobieren, um herauszufinden, welche Spielart einem besonders liegt.

Zu Beginn ist das alles aber gar nicht so einfach. Es gibt zahlreiche Funktionen und taktische Steuerelemente, die man alle gleichzeitig beachten muss. So kann man die Energieverwaltung der Fighter steuern, indem man zwischen Schild, Feuerpower und Schubkraft wechselt, je nachdem, welche Taktik sich derzeit eignet. Legt man sie auf Feuerpower, schießt der Laser, ohne zu überhitzen, im Dauerfeuer. Legt man sie auf die Schilde, werden diese stärker, man kann aber nicht mehr so viel schießen. Oder man entzieht dem Antrieb gleich die gesamte Energie und überlädt die Waffensysteme, die dann alles feuern, was der Fighter hergibt.