Baby Yoda gibt es jetzt auch als Lego-Set

Ohren und Mund bewegen

"Das Kind kann den Kopf, die Ohren und den Mund bewegen, um ganz unterschiedlich dreinzuschauen, und sein Lieblingsspielzeug – den beiliegenden Schaltknauf – in die Hand nehmen, genau wie in 'Star Wars: The Mandalorian'", heißt es in der Beschreibung des kommenden Lego-Sets.