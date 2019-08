Disneys Star-Wars-Themenpark floppt: Mitarbeiter auf Kurzarbeit

Mit großen Erwartungen wurde im Mai der neue Disney-Themenpark " Star Wars: Galaxy's Edge" in der Nähe von Los Angeles eröffnet. Nur rund drei Monate später, stellt sich Ernüchterung ein. Denn bei den Besuchern kommt der neue Park offenbar nicht wirklich an, Disney hat anscheinend mit wesentlich mehr Besuchern gerechnet.

Bei der Hauptattraktion der "Millennium Falcon: Smugglers Run"-Ride gingen die Parkbetreiber von Wartezeiten von zwei Stunden aus. In der Realität müssen Besucher aber weniger als eine Stunde auf eine Fahrt warten, wird ein Park-Mitarbeiter von FOX Business zitiert. Als Reaktion darauf, wurden den Park-Angestellten die Stunden gekürzt: Statt der herkömmlichen 40 Stunden in der Woche, auf eine 30-Stunden-Woche. "Unsere Arbeit wird einfach nicht gebraucht", so der Mitarbeiter.