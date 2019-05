Erste Tester sind begeistert von Disneys Star-Wars-Themenpark

App und Merchandising

Mit einer App kann man den Themenpark auf verschiedenste Weisen erkunden. Unter anderem kann man sich darin entweder der ersten Ordnung (den "Bösen") oder dem Widerstand (den "Guten") anschließen und per Augmented Reality Spiele spielen. Die App dient auch als Übersetzer für alle Schilder in Aurebesh. Abgerundet wird das Erlebnis durch zahlreiche Merchandising-Artikel, die man im Park erwerben kann. Statt billigem Plastik wurde dabei aber Wert auf hochwertige Verarbeitung gelegt - was die Gegenstände "schrecklich erstrebenswert" macht, so Mashable. Die Qualität schlägt sich allerdings auch im Preis nieder. Kaum einer der Gegenstände ist für unter 100 Dollar erhältlich.

Disney prophezeien die Tester jedenfalls großen Erfolg mit dem neuen Star-Wars-Themenpark. In Anaheim eröffnet dieser bereits diese Woche. Im Disneyland in Orlando, Florida, entsteht ein weiterer Star-Wars-Bereich, der im August aufsperrt.