Netflix kündigt animierte Minecraft-Serie an

Das meistverkaufte Spiel aller Zeiten erhält eine eigene Serie. 15 Jahre nachdem Minecraft erstmals präsentiert wurde, kündigt Netflix eine eigene Serie an. Dabei arbeitet der Streamer mit dem schwedischen Spielestudio Mojang Studios zusammen, das Minecraft entwickelt hat.

Minecraft aus einer "neuen Perspektive"

Weder Details zur Handlung noch zum Release-Datum sind bekannt. In einem Teaser verspricht Netflix lediglich ein "Coming soon", also dass die Veröffentlichung wohl nicht mehr allzu lange dauern wird.