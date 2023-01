Minecraft-Ende gehört nicht Microsoft

“You are the player. Wake up.” - so endet das Gedicht im Abspann von Minecraft, dem am meisten verkauften Videospiel aller Zeiten. Microsoft kaufte das Spiel 2014 vom Spielehersteller Mojang, laut dem Autor Julian Gough ist das Gedicht aber nicht in den Besitz des Konzerns übergegangen. Stattdessen hob Gough nun den Urheberrechtsschutz auf und stellt es somit für alle kostenlos zur Verfügung.

20.000 Euro für Gedicht

Gough erhielt 2011 20.000 Euro für sein Gedicht, Vertrag habe er aber keinen unterschrieben, wie er in einem Tweet und einem Blogpost erläutert. Mit dem Geld zahlte Gough seine Kreditkartenschulden und offene Rechnungen ab und lebte mit den restlichen 10.000 Euro mit seiner Familie ein halbes Jahr in Berlin, wo er an seinem Roman “Connect” schrieb.