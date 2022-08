Die besten Sandbox-Games für iOS und Android

Dank Roblox, Minecraft und Co. gehören Sandbox-Games auch auf Smartphone und Tablet zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten.

Nicht umsonst führt Minecraft, das Sandbox-Game schlechthin, mit mehr als 200 Millionen verkauften Kopien die Liste der meistverkauften Spiele an. Trotz dieser enormen Zahl müssen sich die übrigen Mitglieder des Genres aber keineswegs verstecken.

Obwohl das Genre an sich seltener explizit erwähnt wird, gehören Sandbox-Games zu den wohl beliebtesten Spielen überhaupt. Während manche den Begriff des Sandbox-Spiels etwas weit fassen und bereits Open-World-Charakteristiken zur Klassifizierung heranziehen, ist es vor allem das kreative Element , das dieses Genre so auszeichnet.

Pocket City

Der Klassiker SimCity lässt die Herzen vieler PC-Spieler*innen auch mehr als 30 Jahre nach Release noch immer höherschlagen. Auch wenn die Serie nicht mehr fortgesetzt wird, mangelt es nicht an überzeugenden Alternativen. Während für den PC Cities Skylines zur Nummer eins aufgestiegen ist, haben mobile Gamer*innen Pocket City.

In Pocket City schlüpfen wir in die Rolle des oder der Bürgermeister*in und kümmern uns um die ständige Weiterentwicklung unserer Stadt. Gestartet wird aber erst einmal auf grünem Nichts. Weit und breit gibt es keinerlei Zivilisation, an die wir anknüpfen können. Stattdessen schaffen wir selbst diese Zivilisation mit viel Geschick und dem richtigen Einsatz eines manchmal sehr knapp bemessenen Budgets.

Auf dem Weg zur Mega-City begegnen uns immer wieder neue Herausforderungen und neue Ideen, die bearbeitet werden wollen. Auf das Ziel einer funktionalen Stadt spielt man dabei in der Theorie unendlich hin.

Pocket City ist um 2,99 Euro für iOS und kostenlos für Android erhältlich.