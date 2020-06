Verspätungen bei Amazon Prime

Amazon verspricht mit seinem Prime-Service Lieferungen innerhalb von 48 Stunden. In der Vorweihnachtszeit sollen die Lieferzeiten aber häufig nicht eingehalten worden sein, wie eine

eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Marktforschungsinstituts Ipsos ergab. Rund zehn Prozent der befragten Amazon-Prime-Kunden in den USA gaben an, dass die von ihnen bestellten Waren in den Monaten November und Dezember verspätet ankamen.