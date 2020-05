Video: Uber zerstört Tausende alte E-Bikes und Scooter

Nachdem Lime das Geschäft von Uber mit E-Bikes und Scootern unter der Marke Jump übernommen hat, zerstört Uber nun Tausende ältere Modelle an einem Recycling-Platz im US-Bundesstaat North Carolina.

Mehrere Videos wurden auf Social Media geteilt, was zur Verärgerung vieler Menschen geführt hat. So kritisieren sie Uber, die Geräte lieber zerstören zu wollen, anstatt sie zu spenden oder an einzelne Personen zu verkaufen.

Laut Uber sei eine Spende sehr wohl überlegt, die Idee schließlich aber wieder verworfen worden. Grund seien unter anderem Sicherheits- und Wartungsprobleme. Aber auch private Auflademöglichkeiten für Konsumenten würden fehlen.