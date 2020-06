Videoüberwachung: Kunden im Visier

Sowohl Hardware- als auch Software-Anbieter verzeichneten im Vorjahr einen massiven Gewinn im Geschäftszweig der Videoüberwachung. Bei Sony waren es 36 Prozent, bei Axis 30 Prozent und beim in Wien ansäßigen Software-Unternehmen Netavis waren es rund 20 Prozent. „IP-basierte Videoüberwachung setzt sich zunehmend durch“, erzählt Wolfgang Baumgartner, Geschäftsführer von Netatvis, der futurezone. Neben dem Einsatz von IP-basierten Lösungen zu reinen Überwachungszwecken (hier werden die Kameras beispielsweise so klein, dass man sie gar nicht mehr als solche wahrnimmt) ist bereits ein weiterer Trend in der Branche erkennbar: die Videoanalyse, basierend auf "Face Recognition"-Technologien.

Warum sind IP-basierte Videoüberwachungslösungen im vergangenen Jahr so stark gewachsen? Wird Videoüberwachung immer populärer?

Baumgartner: Es gibt hier verschiedene Effekte. Einerseits ist Videoüberwachung ein generelles Thema geworden, die Leute wollen ein gewisses Sicherheitsgefühl haben. Da kommt das Wachstum her. Der zweite Grund dafür ist, dass man einfach alte Technologien durch neue Lösungen ersetzt. Die Möglichkeiten eines Systems wie dem unserem sind wesentlich größer.

Warum das?

Der große Trend für die nächsten Dekaden ist das Thema Videoanalyse. Dabei geht es darum, dass man automatisiert Bilder auswertet und bestimmte Informationen aus Bildern gewinnt. Ganz klassisch analysieren wir Bilder z.B. dazu, um ein Kennzeichen zu erkennen, oder um Personen oder Objekte zu identifzieren. Wir sind auch in der Lage, diese Objekte zu tracken, d.h. ihnen zu folgen oder sie zu zählen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Einzelhandel, denn dadurch ist man in der Lage, Kundenfrequenzen zu zählen.

Das heißt, der Einzelhändler kann dadurch genau feststellen, wie viele Leute in seinen Laden kommen und wo sie sich aufhalten?

Videoüberwachung für den Handel gibt es seit 30 Jahren, aber wir können mit unserer Technologie zusätzliche Informationen liefern. Wie viele Leute sind im Shop, wie viele davon halten sich in der Kinderabteilung auf? Wie sieht es bei den Frauen und bei den Männern aus? Diese Informationen, das sind Video-Metadaten, kann man mit den Business-Daten verknüpfen und sogenannte Conversion-Rates ausrechnen. Das kann ich ohne eine vernünftige Kundenfrequenzmessung gar nicht machen.

Wie lässt sich das Geschlecht bestimmen?

Hier kommt eine Gesichtserkennungssoftware zum Einsatz. Mit dieser lassen sich Alter und Geschlecht bestimmen. Wir sind allerdings nicht in der Lage, das Alter zu identifizieren, das im Pass steht. Unsere Software ist noch nicht perfekt, aber sie liefert wesentlich mehr Informationen als die Retailer heute haben. Mit so einer Technologie kann man sich anschauen, wie viele Leute zu welcher Tageszeit das Geschäft besuchen. Wenn das am Nachmittag zu 70 Prozent Frauen und interessanterweise alle um die 50 sind, kann man spezielle Angebote auf diese Zielgruppe ausrichten. Solche Informationen hat heute noch niemand.

Diese Technologie von uns wird auch im Transportbereich in Skandinavien eingesetzt. Dort werden sie bei Infodesks einer Eisenbahn-Linie verwendet. Die Verantwortlichen wollen wissen, welche Informationen nachgefragt werden und welches Alter und Geschlecht die Personen haben, die nachfragen. Die Eisenbahn-Linie kann ihre Informationen dann besser customisen. Von den Dimensionen her ist das was ganz was Neues, da sind wir schon bei Matrix.

Apropros Matrix: Wohin geht die Entwicklung, was ist technisch in Zukunft möglich?

Hier ist die Videoanalyse ein großer Trend, hier sind wir erst am Anfang. Es ist den Leuten noch gar nicht klar, was man damit alles machen könnte. Mit einer automatischen Gesichtserkennung kann man beispielsweise auch Zutrittssysteme steuern. Sie kommen zur Tür, schauen in die Kamera und die wünscht ihnen einen guten Morgen, macht ihnen die Tür auf, Sie gehen rein. Oder Sie fahren in die Parkgarage, dort wird überprüft, ob ihr Kennzeichen mit ihrem Gesicht übereinstimmt. Dann tönt es aus dem Lautsprecher: Rufen Sie Herrn Mayer an, der wartet schon.

Werden Sie auch soweit gehen, mit ihren Tools Gesten zu kontrollieren?

Nein, das haben wir nicht in Planung. Wir machen allerdings auch Projekte, bei denen man das Kundenverhalten analysiert wird und wir uns fragen: Was macht der eigentlich in einem Shop? Wo geht er hin? Vor welchem Regal bleibt er stehen?

Dazu reicht die Analyse der Bewegung aus...

Exakt. Wir schauen uns nur die Bewegung an. Vor welchem Regal bleibt der Kunde stehen, wie lange ist die Verweildauer, wie hoch ist die Geschwindigkeit? Wenn sich die Kunden zu schnell im Shop bewegen, können Hindernisse aufgebaut werden. Solche Informationen sammeln wir schon, aber - ganz wichtig - , nicht personalisiert. Da geht es rein um die Daten, damit man den Shop optimieren kann, damit man die Plätze findet, die für PR-Aktionen geeignet sind. Mimik auslesen - brauchen wir im Moment nicht.

Die Daten werden also nicht personalisiert gespeichert?

Vor allem in Österreich und Deutschland spielt das Thema Datenschutz eine extrem wichtige Rolle. Wir auch in der Lage, die Technologie so zu benutzen, dass sie nicht personalisiert ist. Wir wissen zwar, dass vor uns eine dreißigjährige Frau steht, aber wir speichern das Bild dazu nicht ab, sondern verwenden die Daten anonymisiert. Das ist ganz wichtig, dass wir da compliant sind, für die Datenschutzkommission.