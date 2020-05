Visionenpapier soll Umfeld für Start-ups verbessern

Die Förderlandschaft in Österreich bietet den Firmengründern eigentlich sehr große Vorteile, es bieten sich viele Möglichkeiten, die in anderen Ländern gar nicht existieren. Allerdings ist das Förderwesen recht unübersichtlich und müsste in einzelnen Punkten angepasst werden. Drei Viertel der Start-ups sehen die Förderlandschaft nicht mit ihren Bedürfnissen in Einklang. Kritik wird etwa an den Antragsprozessen und der Abwicklung geübt.

Auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von Start-ups bereitet den Gründern weiter Kopfzerbrechen. Der Wert werde nach wie vor nicht gesehen. Ähnlich sieht es in Richtung Politik aus: 75 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Gehör bei der Regierung. Generell zeigt auch dieser Start-up-Report wieder, was man laufend in der heimischen Szene hört - dass es keine Kultur des Scheiterns im Land gebe. 90 Prozent der Gründer sehen diesen Punkt als größte Hemmnis für das Unternehmertum an.