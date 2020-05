Der französische Medien- und Telekommunikationsriese Vivendi will sich in zwei Teile aufspalten. Eines der künftigen Unternehmen solle aus der Mediensparte bestehen, das andere aus dem Mobilfunk-Anbieter SFR, teilte Vivendi am Mittwochabend in Paris mit. Die Mobilfunksparte leidet unter der harten Konkurrenz in Frankreich. SFR solle „eine größere Freiheit“ bei Strategie und Partnern erhalten, hieß es in der Vivendi-Erklärung. Der Mobilfunkanbieter steckt in einer schwierigen Phase, seit der Billiganbieter Free Anfang 2012 auf den französischen Markt kam und einen regelrechten Preiskrieg entfachte.

Im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten war immer wieder die Rede davon, dass sich Vivendi mehr auf seine einträgliche Mediensparte konzentrieren wolle. Neben der Trennung vom Mutterhaus hatte die Vivendi-Spitze auch einen SFR-Börsengang in Erwägung gezogen.

Derzeit macht SFR noch fast 40 Prozent des Umsatzes der Vivendi-Gruppe aus. SFR hatte Ende Juli die Aufnahme von Verhandlungen mit dem französischen Telekomanbieter Bouygues angekündigt, um gemeinsam Netze zu nutzen. Die hundertprozentige Vivendi-Tochter SFR hatte Ende März fast 21 Millionen Mobilfunk-Kunden, von denen fast 17 Millionen Abonnenten waren.