VMware: "Die PC- und Windows-Ära ist vorbei"

Windows-PCs und Laptops würden zwar nicht verschwinden, müssten sich die Bühne aber zunehmend mit anderen Geräten teilen. "Die IT muss sich eingestehen, dass sie die in Unternehmen verwendeten Geräte nicht mehr vorschreiben und kontrollieren kann", so Maritz in seiner Keynote auf der EMC World in Las Vegas. Anstatt Mitarbeiter mit einem Firmenhandy auszustatten, könnte das vom Mitarbeiter gewünschte oder bereits vorhandene Telefon mit einer virtualisierten, sicheren Smartphone-Umgebung für die geschäftliche Nutzung ausgestattet werden.



Sicherheitsrisiko Angry Bird

"Wenn User unbedingt glauben, privat eine gehackte Angry-Bird-App installieren zu müssen, bleiben dann zumindest die Business-Daten geschützt", so Maritz. Ob das Experiment bzw. diese "schizophrene" Art der Nutzung von den Usern angenommen werde, sei jedoch die andere Frage, auf deren Antwort er selbst gespannt sei, zeigte sich der VMware-Chef unschlüssig.

Die mobile Nutzung von Informationen bedinge aber auch, dass diese Daten nicht in den Geräten gefangen seien, sondern in die Cloud wandern und von dort abrufbar seien. Ähnlich wie EMC-CEO Joe Tucci am