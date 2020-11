VW-Chef: "So werden wir Tesla schlagen"

"Wir haben mehr verschiedene Modelle und wir haben mehr Automarken unter einem Dach", sagte Volkswagen-Chef Herbert Diess in Richtung Konkurrenz. "Auch wenn es um das Vertriebsnetzwerk mit den zahlreichen VW-Händler geht, haben wir wesentliche Vorteile gegenüber Tesla", so der VW-Chef. Und weiter: "Mit unserem Engagement, den Investitionen und der Produktivität in unseren Werken werden wir Tesla schlagen."

Ausgestattet mit einem Riesen-Budget von 73 Milliarden Euro will Volkswagen also das Rennen mit Tesla um die Krone in der Elektromobilität aufnehmen. In den kommenden fünf Jahren (2021-2025) steckt der weltgrößte Autobauer allein 35 Milliarden Euro in neue E-Autos und die Umrüstung der Werke, zwei Milliarden mehr als in der bisherigen Planung bis 2024 vorgesehen war.