Volkswagen bekommt Software-Problem beim ID.3 nicht in den Griff

Seit Monaten ist bekannt, dass Volkswagen mit schweren Software-Fehlern beim elektrischen Hoffnungsträger kämpft. Bereits im Februar berichteten Testfahrer, dass täglich bis zu 300 Software-Fehler auftauchen. Grund für die Häufung sei die angeblich zu hastig programmierte Grundarchitektur der Software.

Volkswagen hat die Fehler in der Software noch immer nicht beheben können, wie der Spiegel berichtet. Und weil das Unternehmen am Marktstart im Sommer festhalten will, werden die ersten Modelle des ID.3 mit einem eingeschränkten Funktionsumfang zu den Händlern kommen.