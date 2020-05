Rassistischer Werbespot von VW sorgt für Empörung

Ein auf Instagram und Twitter geteilter Werbeclip, der den neuen VW Golf anpreist, hat mit seinem rassistischen Unterton große Empörung und Unverständnis in sozialen Medien ausgelöst. In dem kurzen Spot wird ein dunkelhäutiger Mann, der vor dem VW steht, mit einer weißen Hand durchs Bild geschoben und anschließend in den Hauseingang gestoßen. Anschließend formen sich Buchstaben, die das Wort "Neger" nahelegen, um dann den vollständigen Slogan "Der neue Golf" darzustellen.

"Rassistisches Werbevideo"

Nachdem eine Welle an Kritik über den Autokonzern eingebrochen war, hat Volkswagen das Video wieder entfernt und sich dafür entschuldigt. „Ganz ohne Frage: Das Video ist falsch und geschmacklos“, erklärte VW am Mittwoch. Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann sprach von einem „rassistischen Werbevideo“, das jeden anständigen Menschen beleidige. „Wir schämen uns dafür und können es heute auch nicht erklären. Umso mehr werden wir dafür sorgen, dass wir diesen Vorgang aufklären.“