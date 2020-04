Probleme mit ID.3: VW muss den E-Golf weiterhin bauen

Autoproduktion steht still, wird langsam wieder hochgefahren

In Deutschland steht die Fahrzeugproduktion seit der zweiten März-Hälfte still - zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten, aber auch, weil die Autoverkäufe mit geschlossenen Geschäften einbrachen.

In Deutschland sanken die Neuzulassungen im März um 38 Prozent auf rund 215.000 Fahrzeuge. Da die Wirtschaft erst im März lahmgelegt wurde, gehen Experten von noch stärkerem Einbruch im April aus.

Die Hersteller erklärten zudem, es fehlten Teile durch Probleme bei Zulieferern etwa in Italien. In dem am schlimmsten von Corona betroffenen Land verhängte die Regierung einen generellen Produktionsstopp. Zudem funktioniert die Logistik wegen Grenzkontrollen in Europa nicht gut, obwohl Waren von Reisebeschränkungen ausgenommen sind.

Dennoch wollen die deutschen Autobauer die Produktion nun langsam wieder hochfahren. Volkswagen teilte beispielsweise am Mittwoch mit, die schon auf kleiner Flamme laufende Produktion von Teilen an fünf deutschen Standorten ab kommender Woche auszuweiten zu wollen.