VW setzt auf schnellen Erfolg von E-Autos

Volkswagen will den Wandel zum E-Autobauer möglichst schnell vorantreiben. Bis 2022 sollten 27 Modelle von vier Konzernmarken auf der Basis der eigens geschaffenen E-Auto-Plattform anlaufen, sagte E-Mobilitätsvorstand Thomas Ulbrich in einem internen Interview, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Diese Plattform ist der modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB), den VW ab Montag in Dresden vorstellt. In der ersten Welle bis 2022 sollten rund 10 Millionen Konzernfahrzeuge auf dem MEB basieren, sagte Ulbrich.

Bis 2030 vollständig elektrifiziert

Das erste vollelektrische Modell von Volkswagens ID-Familie rollt ab Ende 2019 in Zwickau vom Band. Voriges Jahr hatte das Unternehmen angekündigt, in die Entwicklung von E-Autos, autonomem Fahren, neuen Mobilitätsdiensten und Digitalisierung sollten bis 2022 mehr als 34 Milliarden Euro fließen. Bis 2025 bringen die Konzernmarken früheren Angaben zufolge insgesamt über 80 neue Modelle mit E-Motor auf den Markt. Bis 2030 soll die gesamte Modellpalette elektrifiziert werden.