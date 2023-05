Volkswagen will komplette Führung seiner Software-Sparte feuern

Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume will die komplette Führung der mit Problemen kämpfenden Software-Tochter Cariad absetzen, berichtet Business Insider . Die Top-Manager seien von Blume bereits über ihren bevorstehenden Rauswurf informiert worden, schreibt das Wirtschaftsportal. Der Aufsichtsrat solle dies nach der VW-Hauptversammlung am nächsten Mittwoch in Berlin beschließen.

Ein Sprecher des Volkswagen-Konzerns sagte am Freitagabend, „wir analysieren aktuell die Situation der Cariad und der Projekte sehr genau“. In diesem Zuge seien bereits Entscheidungen getroffen und zum Beispiel die Software-Architekturen zeitlich geordnet worden. „Mögliche Beschlüsse zu personellen Änderungen wurden nicht gefasst“, sagte der Sprecher.