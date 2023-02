Nachgefragt: Wie Autohersteller mit Software-Updates umgehen

Software wird immer wichtiger

Die Bedeutung von Software im Automotive-Bereich hat in letzter Zeit rasant zugenommen. Was in den 1970ern, spätestens in den 1980ern mit rudimentären Anwendungen begonnen hat, hat sich zu einem Innovations-Treiber schlechthin in der Autoindustrie entwickelt.

Mittlerweile steht bei einer Vielzahl an Automotive-Themen die Software im Mittelpunkt: von grafischen User-Interfaces, eigene Infotainment-Betriebssysteme und Online-Dienste über Motorsteuerung, Batterie-Management und Ladetechnik bis hin zum autonomen Fahren.

Wenn Fahrer*innen und Passagiere mit den Touchscreens in den Fahrzeugen so interagieren, wie sie ihre Smartphones verwenden, drängt sich die Frage der Support-Dauer dieser Infotainmentsysteme auf.

Wie wird denn beispielsweise sichergestellt, dass in einem Elektroauto, das in 10 bis 15 Jahren auf dem Gebrauchtwagenmarkt landet, all die Apps und Dienste noch genauso funktionieren, wie sie es heute tun? Wird es Android Auto dann überhaupt noch geben? Verbinden sich Smartphones dann immer noch per Bluetooth mit dem Auto? Und wie sieht das mit autonomen Fahrassistenzsystemen aus?