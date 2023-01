BMW verlangt für Fernstart von Motor mehr als 100 Dollar jährlich

BMW erweitert die Anzahl seiner Feature-Abonnements in den USA . Der Autobauer hat bekannt gegeben, dass jetzt 5 Fahrzeugfunktionen über ihren Abo-Dienst verfügbar sind. Dazu zählen der Fernstart des Motors , der Driver Recorder , die Verkehrskamera-Funktion, der Parkassistent und die Sonderausstattung Driving Assistant Plus . Die meisten dieser Funktionen sind entweder über ein 1-Monats, 1-Jahres- oder ein 3-Jahres-Abo verfügbar oder können gegen eine einmalige Gebühr erworben werden.

Die Verkehrskamera-Funktion hingegen kann nicht einmalig gekauft werden, sondern ist nur über ein Jahres-Abo von 25 Dollar erhältlich. Sie warnt Autofahrer*innen vor stationären und mobilen Blitzern.

Auto aus der Ferne warmlaufen lassen

Abo-Modelle werden generell bei Autobauern immer beliebter. Neben BMW haben auch andere Automobilkonzerne bereits Abonnements für bestimmte Services eingeführt oder zumindest mit dem Gedanken gespielt.

Wer sein Auto warmlaufen lassen will, indem er es mit der Fernbedienung aus der Ferne startet, muss bei Toyota beispielsweise extra zahlen. Auch Tesla bietet seinen Full Self Driving-Service gegen eine monatliche Gebühr in den USA an. Die futurezone hat berichtet.