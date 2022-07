BMW-Sitzheizung per Abo: Hacker wollen sie gratis freischalten

Wer seine Sitzheizung im BMW-Auto nutzen will, muss sonst 17 Euro pro Monat zahlen.

Softwarefunktionen, die erst mit einem Abo freigeschalten werden, gibt es mittlerweile häufig. In der Automobilbranche hat sich etwa zuletzt BMW diesem Abo-Modell verschrieben. Es vergangene Woche wurde bekannt, dass BMW dieses Abo-Modell auch bei fix und fertig eingebauten Funktionen einsetzen möchte, wie etwa bei der Sitzheizung. Das bedeutet: Kund*innen zahlen für das Auto, können es aber gar nicht vollumfänglich nutzen. Wer eine Sitzheizung in seinem Auto möchte, kann diese für einen bestimmten Zeitraum als Abo gegen Bezahlung freischalten lassen. Laut einem Screenshot auf Twitter soll ein Monat 17 Euro kosten. Für den Fernlichtassistenten verlangt BMW 8 Euro pro Monat, für die Lenkradheizung 9 Euro pro Monat.

Freischaltung von Drittanbietern und Anleitungen im Netz

Einigen IT-Spezialist*innen, die als sogenannte Grey Hat Hacker*innen agieren, ist dieses Software-Abo-Modell von Dingen, die Kund*innen bereits gekauft haben, ein Dorn im Auge. Sie haben darin ein eigenes Geschäftsmodell erkannt und bieten Besitzer*innen von BMW-Fahrzeugen an, diese abonnementpflichtige Versionen wie das Sitzheizungs-Abo unbegrenzt freizuschalten. Das berichtet Vice.com, die mit einigen der Personen gesprochen haben, die diese Coding-Freischaltdienste anbieten.

Jene Firmen, die diese Coding-Dienste anbieten, würden dies auf 2 Wegen tun: Einerseits ist es möglich, das Auto vor Ort zu hacken. Dann werden die Kund*innen direkt besucht. Andererseits geht vieles davon auch aus der Ferne. Manche der Firmen, die derartige Dienste anbieten würden, agieren weltweit, andere nur in den USA. Die Firma Bimmer Tech erklärt laut dem Bericht etwa, die Sitzheizung von BMW - zumindest bei den US-Modellen - freischalten zu können.

Doch neben derartigen Firmen Bimmer Tech gibt es laut Motherboard auch eine Bewegung von jenen Menschen, die derartige Abo-Modelle selbst umgehen möchten. Dazu gibt es zahlreiche Anleitungen im Netz. Viele Coder würden die Infos, wie man bestimmte Funktionen freischalten könne, auch einfach so im Netz teilen. "So lange Menschen die Foren-Postings lesen können, können sie das ganz einfach auch selbst machen", heißt es. Die Bereitschaft, derart teure Abo-Modelle zu umgehen, sei jedenfalls vorhanden, so die Coder*innen. Allerdings hänge es vielfach vom Preis ab, heißt es.