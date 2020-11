Walmart ersetzt 500 Roboter durch Menschen

Negative Reaktionen

Neben der Effizienz könnte auch die negative Reaktion von Kunden für das Aus der Roboter-Flotte gesorgt haben. Das soll Walmart-CEO John Furner in der Vergangenheit geäußert haben, schreibt das WSJ.

Trotzdem modernisiert Walmart weiter seine Geschäfte. Laut Handelsblatt werden die Filialen derzeit so umgebaut, dass überall kontaktlose Selbstbedienungskassa verfügbar sind. Vorbild sollen hier die Amazon-Go-Supermärkte sein, die komplett ohne Kassa auskommen. So soll in 4 Filialen ein E-Commerce-System getestet werden.