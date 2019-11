Warum Tesla seinen Flagship-Store in Wien geschlossen hat

Künftig liegt der Fokus von Tesla in Wien auf dem Service-Center im 23. Bezirk, welches im Zuge der Restrukturierung auch personell verstärkt wurde. Die bessere Erreichbarkeit mit einem Auto und die fehlenden Parkmöglichkeiten in der Herrengasse, waren unter anderem ein Grund für die Schließung des Stores.

Sechs Tesla-Niederlassungen in Österreich

Aktuell gibt es in Österreich sechs Niederlassungen von Tesla: Innsbruck, Graz, Traun in Oberösterreich, in Wals in Salzburg sowie eben der Pop-Up-Store in der SCS in Vösendorf und der Store beziehungsweise das Service Center in der Gutheil-Schoder-Gasse im 23. Wiener Gemeindebezirk.

Tesla-CEO Elon Musk hat Ende Februar angekündigt, dass man künftig Fahrzeuge nur mehr online verkaufen wolle und alle Stores schließen werden, um Kosten zu sparen. Nach heftiger Kritik ruderte Musk kurz darauf ein Stück weit zurück.