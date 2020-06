Weihnachtsstreik bei Amazon schreckt Kunden ab

In den deutschen Amazon-Versandzentren in Bad Hersfeld, Rheinberg, Leipzig und Graben geht seit Montagmorgen wieder nicht mehr viel, denn viele Mitarbeiter streiken – und das schon seit einer Woche. Der Streik soll noch bis zum 24. Dezember 15 Uhr andauern – und fällt damit mitten in die umsatzstärkste Weihnachtszeit. Am Sonntag wurden die Streiks zwar einen Tag lang ausgesetzt, eine Einigung mit der Gewerkschaft Verdi ist aber in weiter Ferne. Verdi will, dass den Mitarbeitern der Einzelhandelstarif bezahlt wird und nicht der niedrigere Logistiktarif. Amazon lehnt das jedoch strikt ab, sieht sich als Logistiker.

Der US-Konzern, der in Österreich bisher zu den beliebtesten Online-Shops zählt und 2013 343 Millionen Euro durch die Österreich-Website erwirtschaftet hat, sagt selbst, dass es trotz des Streiks zu keinen Lieferverzögerungen kommen werde und alle Pakete, die bei Amazon mit „kommt vor dem 24. Dezember an“ markiert sind, noch rechtzeitig vor Weihnachten eintreffen werden. Was für Mehrkosten dem Konzern durch den Aufstand entstehen, weiß allerdings niemand. Dazu macht Amazon nämlich keine Angaben.