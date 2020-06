Weltweit erster Google Store in London eröffnet

Das US-Intenret-Unternehmen Google begibt sich auf die Spuren der Rivalen Apple und Microsoft und hat in London seinen weltweit ersten Laden eröffnet. Seit vergangenen Freitag werden in der " Chromezone", die sich in einer Filiale des britischen Computerhändlers PC World in der der Londoner Tottenham Court Road befindet, Chromebooks und Zubehör angeboten, berichtete der Londoner "Evening Standard".

Mit dem "Laden im Laden", der vorerst für drei Monate anberaumt ist, wagt sich Google erstmals in den physischen Handel vor. Ein britischer Google-Manager sprach gegenüber der Zeitung von einem Experiment, dass sich noch in einem frühen Stadium befinde. 80 Prozent der Notebook-Verkäufe würden über den physischen Handel abgewickelt, so Arvind Desikan, Marketingverantwortlicher bei Google UK. Ein weiterer Google Laden soll am 7. Oktober in einem Einkaufszentrum in Essex eröffnet werden. Sollte sich das Experiment als erfolgreich erweisen, könnten weitere Google-Läden in aller Welt folgen.