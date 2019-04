Wenn Drohnen die Inventur im Lager übernehmen

2020 werde man 7,8 Milliarden Menschen haben und 50 Milliarden verbundene Geräte, sagt Dirk Backofen, Leiter bei der Telekom Security, im Gespräch mit Journalisten. Auf der Hannover Messe zeigte T-Systems, die Großkundensparte der Deutschen Telekom, einige Beispiele für die zunehmende Vernetzung von Kunden.

Digitales Preisschild

In einer Düsseldorfer Filiale eines großen Handelshauses sind etwa 50.000 digitale Preisschilder angebracht worden, mit denen sich Preise in Echtzeit anpassen lassen. Auch andere Anzeigen sind damit möglich, etwa ob ein Kleidungsstück auch in einer anderen Größe lagernd ist.

Das digitale Preisschild ist, sofern darüber der lokale Shop mit dem Online-Shop verbunden ist, auch bei der Inventur hilfreich. Wenn man sofort sieht, was wo lagernd ist kann man den Zeitrahmen der Inventur auf wenige Tage reduzieren, heißt es seitens T-Systems. Weil die digitalen Preisschilder auch mit der Near Field Communication ( NFC)-Technologie ausgestattet sind, können Verkäufer Ware im Geschäft auch schneller ausfindig machen als bisher.