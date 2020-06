WhatsApp noch im Sommer nur 1,5 Mrd. Dollar wert

Den Unterlagen zufolge, die unter anderem von Techcrunch publiziert wurden, konnte WhatsApp im Sommer eine Investitionsspritze von 52 Millionen Dollar aushandeln. Insgesamt war der Dienst seit der Gründung 2009 mit wenig Geld und nur drei Finanzierungsrunden ausgekommen. Auf eine Start-Investition von 250.000 Dollar folgte eine zweite Geldspritze von acht Mio. Dollar 2011. Sequoia, das als einziger Großinvestor auftrat, hielt bei der Übernahme 20 Prozent an der Firma - die Gesamtinvestition um 60 Millionen Dollar ist nun etwa drei Milliarden Dollar - also 50 mal so viel wert.

Die Übernahme von WhatsApp durch Facebook zählt mit 19 Milliarden Dollar zu den teuersten Deals in der Geschichte der Technologie-Branche. Während viele WhatsApp-User zumindest in einer ersten Reaktion skeptisch reagierten, hatte der Dienst am Samstag - und also nur wenige Tage nach Bekanntgabe - mit schweren Serverproblemen zu kämpfen, die für einen stundenlangen globalen Ausfall sorgten. Am Sonntag lief der Dienst hingegen wieder einwandfrei.