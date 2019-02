Wie Lego digitaler werden will

Der dänische Bauklötzchen-Hersteller Lego will bei seinen Produkten stärker auf Digitalisierung setzen. „Wir wollen so innovativ wie möglich sein“, sagte Lego-Chef Niels Christiansen der Deutschen Presse-Agentur. Im Haus werde etwa mit Anwendungen für Augmented Reality (AR) experimentiert. Bei der sogenannten erweiterten Realität werden erdachte Gegenstände auf dem Bildschirm in die reale Umgebung eingefügt.

Viele Lego-Produkte seien bereits mit technischen Spielereien ausgerüstet, seien etwa fernsteuerbar oder mit Motoren ausgestattet. „Wir wollen die Möglichkeiten der Digitalisierung noch besser für uns nutzen“, so Christiansen, der den Konzern seit 2017 leitet. Dies sei auch eine Antwort auf die Veränderungen im Kinderzimmer, die der Wandel mit sich bringe. „Man muss den Wandel als Chance sehen.“ Physisches Spielen werde nicht verschwinden. „Kinder mögen beides, in ihrer Welt verschmilzt analoges und digitales Spielen.“