Wien Energie: Kaum Interesse an smarten Haushaltsgeräten

Der Fokus war hier im ersten Schritt nicht das Powerselling dieses Produkts, sondern eher eine Basis- und Pilotvariante für weitere Entwicklungen in dem Bereich. Nach einem Jahr nutzen das Angebot mehrere hundert, und wir haben sehr positives Feedback erhalten.

Es ist also geplant, das Produkt zum Energiemanagement weiter auszubauen?

Ja, Easy Home Control wird weiterentwickelt.

Glauben Sie, dass derartige Produkte durch unterschiedliche Tarife noch besser funktionieren würden?

Wichtig ist, dass die Anwendungen, die Produkte an sich „sexy“ sind. Dann wird das von den Kunden auch akzeptiert werden.

Was wird Wien Energie in nächster Zeit im Bereich Smart Home in Angriff nehmen?

Die Forschungsgesellschaft Aspern (ASCR) hat einen Schwerpunkt im Bereich Smart Home, das wird ein Riesenthema in den nächsten fünf Jahren. So wird in der Seestadt Aspern die Möglichkeit bestehen, mit Echtdaten der dort zum Einsatz kommenden Energieinfrastruktur zu forschen. Es werden sowohl Wohnhäuser und Gebäude mit gemischter Büro- und Wohnnutzung als auch Gebäude, in denen Bildungseinrichtungen untergebracht sind, am Forschungsprogramm teilnehmen. Diese Häuser werden mit innovativer Technologie ausgestattet und liefern ab 2015 jene Daten, die die Basis der Forschungsarbeit ausmachen. Die Daten werden analysiert und darauf basierend Simulationen durchgeführt. Ziel ist es, den Energiebedarf der Gebäude zu optimieren und somit auch die Energiekosten zu senken.

Die Energie AG in Linz bietet ihren Stromkunden mit „Privatstrom Smart“ bereits einen Tarif an, bei dem der Verbrauch in drei preislich differenzierte Zonen eingeteilt ist. Wann wird es in Wien soweit sein?

Das ist sicherlich eine interessante Variante, die auch zeigt, wie die Branche an neuen Entwicklungen zur Belebung des Marktes interessiert ist. Wir konzentrieren uns vorerst auf die Vermarktung unserer Float-Tarife Optima-Float und Optima Float Cap. Die bringen dem Kunden aktuell Vorteile.