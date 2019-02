Wifo-Studie: Unterm Strich mehr Jobs durch Digitalisierung

„Die Angst vor grausamen Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt scheint insgesamt bisher unbegründet“, sagt Studienautor Matthias Firgo. Digitalisierung sei aber kein „kein Heilmittel“ für die Kluft zwischen städtischen und ländlichen Regionen, sagte Firgo bei der Präsentation der Studie über die „Beschäftigungseffekte der Digitalisierung in den Bundesländern sowie in Stadt und Land“, die das Wifo im Auftrag der Verbindungsstelle der Bundesländer durchgeführt hat. Digitalisierung und höhere Download-Geschwindigkeiten seien zwar notwendig, alleine aber nicht ausreichend für Regionalentwicklung.

Keine Patentrezepte

„Die Breitband-Strategie muss eingebettet werden in eine gesamtheitliche Strategie zur Entwicklung ländlicher Regionen, sodass auch andere wesentliche Infrastrukturbereiche in ausreichender Qualität vorhanden sind, wie öffentliche Nahversorgung, öffentlicher Verkehr oder Kinderbetreuungsplätze.“ Es gebe kein Patentrezept für alle Regionen, sondern die Maßnahmen müssten auf die jeweiligen Stärken oder Schwächen einer Region abgestimmt werden. „Es ist wahrscheinlich wenig sinnvoll, dass man allzu offensiv versucht, hoch digitalisierte Branchen in der Peripherie anzusiedeln, wenn die unternehmerische Basis und die Humankapitalbasis vor Ort nicht vorhanden sind“, so Firgo.