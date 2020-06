Zoomsquare: Geizhals-CEO und Willhaben-Gründer steigen ein

Profitieren wolle man vor allem vom Know-how und den Kontakten der neuen Investoren, sagte Andreas Langegger, der das Start-up gemeinsam mit Christoph Richter gründete. "Sie tragen die internationale Ausrichtung mit und passen gut zum Team."

Für Bretschko, der bis vergangenen Herbst Vorstand bei der Styria Mediengruppe war, und Yannikos, der im Oktober rund ein Viertel der Anteile an Geizhals an den deutschen Heise-Verlag verkaufte, ist es die erste Investition in ein Start-up. "Wir freuen uns, dass wir zwei neue, gewichtige Business Angel für die Start-up-Szene in Österreich gewinnen konnten", sagte Gründer Langegger.