Zoomsquare: "Ohne Open Data würde es uns nicht geben"

Das Interesse der Wirtschaft an offenen Daten ist in Österreich noch verhalten. Das liegt laut Langegger vor allem daran, dass "noch keine spannenden Daten" freigegeben wurden. "Der Staat muss sich was trauen." In der Verwaltung würden sich zwar Geldströme ändern, der Gesellschaft würde es aber viel bringen."

Hoffnungen setzt er unter anderem auf die EU-Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, die europäische Verwaltungen zur umfangreichen Freigabe von Daten verpflichtet. Leitlinien zur Umsetzung der EU-Direktive sollen noch im Frühjahr präsentiert werden. "Davon erwarte ich mir einiges", meint Langegger.

Wirtschaftliches Potenzial für freigegebene Verwaltungsdaten sieht Langegger vor allem bei sogenannten Datenveredlern, die die Daten bereinigen und für die Weiternutzung durch Unternehmen aufbereiten. Auch die Verwendung offener Daten in mobilen Apps für Smartphones habe Potenzial. "Das hängt von den Anwendungsfällen ab."