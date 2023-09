Alone we strive, together we thrive: Mit Partnerschaften zu mehr Erfolg

Auch Unternehmen, welche sich auf die Herstellung von Enterprise Content Management-(ECM-)Software oder Dokumentenmanagementsystemen (DMS) spezialisiert haben, können sich im Rahmen einer Kooperation einen Mehrwert verschaffen. Sie bieten ihren Kund:innen dann nicht nur umfassendere und optimierte Workflows an, sondern geben ihnen auch in ihr System eingebettete Instrumente in die Hand, ihre digitalen Prozesse nachhaltig und rechtssicher abzuwickeln – ein positiver Effekt, der zur Kund:innenbindung beiträgt.

Dieses (verkürzte) Aristoteles-Zitat steht für das Potenzial von Partnerschaften für Unternehmen, die sich in ihrem Portfolio gut ergänzen. So können z.B. Betriebe, welche E-Signatur-Plattformlösungen oder -Software anbieten, von externer Expertise im Bereich von qualifizierten Zertifikats- und Signaturlösungen profitieren. Ob Qualifizierte Elektronische Signatur (QES), Qualifiziertes Firmensiegel, Qualifizierter Zeitstempel oder Long-Term-Validation: A-Trust hat Produkte, mit deren Integration solche Plattformen ihre Angebotspalette erweitern und ihren Kund:innen einen nahtlosen, eIDAS-konformen, sicheren und rechtsgültigen Signaturprozess ermöglichen können.

Beim Einsatz von Kund:innenplattformen kann eine Kooperation ebenfalls dafür sorgen, durch umfassendere Lösungen dem Mitbewerb voraus zu sein. Nutzende können so einerseits durch den sicheren Login per Handy-Signatur und ID Austria eindeutig identifiziert werden, andererseits können Dokumente ganz unkompliziert innerhalb des eigenen Workflows über das gewohnte iFrame europaweit rechtsgültig signiert werden. Damit gewinnen diese Unternehmen nicht nur an Flexibilität und beschleunigen Geschäftsprozesse, sondern erweitern auch ihr Angebot.

A-Trust bringt dabei nicht nur reichlich Erfahrung im Bereich von On-premise-Einbindungen mit (z.B. via A-Trust Signatur-Box), sondern bietet auch gehostete Lösungen an. Durch die bereits erfolgte Integration des CSC-Standards wird in naher Zukunft auch Hash-Signing als zusätzliche Möglichkeit folgen. So werden passende Lösungen für die Bedürfnisse aller Partner:innen geschaffen.

Win-win für langfristigen Erfolg

Neben der Kosteneinsparung durch das Nutzen von Synergien und der Schaffung von Mehrwert für die eigenen Kund:innen gehört auch die Stärkung des Markenimages zu den Vorteilen von gelungenen Kooperationen. „Hier können wir mit Compliance, Integrität, Komfort und Sicherheit unserer Produkte wichtige Werte in die Partnerschaft einbringen“, so A-Trust-CFO Sven Glöckner: „Hinzu kommt das Kund:innenpotenzial von mehr als 3,6 Millionen Menschen, die in Österreich bereits die qualifizierte elektronische Signatur von A-Trust nutzen.“

In der Erweiterung der Zielgruppen sieht Glöckner auch positive Impulse für die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens: „Die mit Geschäftspartnerschaften einhergehende Erweiterung des Horizonts hat einen zusätzlichen positiven Effekt: Neue Anstöße und neue Erfahrungen geben uns wertvolle Anregungen für unsere Produkte. Wir freuen uns daher über vielfältige Kontakte und stehen allen Kooperationsangeboten offen gegenüber.“

