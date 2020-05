Coronavirus: Cisco bietet kostenloses Webex- und Security-Angebot

Cisco hilft Schulen in der Coronakrise

Darüber hinaus haben IBM und Cisco gemeinsam die Initiative „Webex for our Kids“ lanciert. Im Rahmen dieser Initiative bekommen Schulen Zugang zum Cisco Webex Videokonferenz- und Kollaborationstool. IBM unterstützt die Schulen und Lehrer zusätzlich mit Volunteers bei der Einführung der Plattform. Das Angebot richtet sich an Schulen in ganz Österreich.