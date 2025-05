Die Zukunft der Gesundheit am Handgelenk – die HUAWEI WATCH 5

Mit der neuen HUAWEI WATCH 5 erleben Sie Gesundheitsmonitoring auf einem völlig neuen Level. Die Smartwatch kombiniert das hochmoderne TruSense-System mit einer einzigartigen Fingertip-Erkennung (X-TAP-Sensor), die in Echtzeit präzise Messungen liefert. Durch die Integration des neuen Distributed Super-Sensing Moduls werden Daten nun nicht nur am Handgelenk, sondern auch an den Fingerspitzen erfasst. Dies ermöglicht eine deutlich genauere Messung von Vitalwerten und dadurch eine umfassendere Analyse des körperlichen Wohlbefindens.

Mit der Mission „Tap the Next“ erhält die Smartwatch ein umfassendes Upgrade in Sachen Gesundheitsfunktionen und Interaktivität. Erstmals in zwei Größen erhältlich (42 mm & 46 mm), überzeugt sie mit hochwertigem Material: 904L-Edelstahl beim kleineren Modell, Titan in Luft- und Raumfahrtqualität beim größeren. Das sphärische Saphirglas-Display mit LTPO 2.0-Technologie erreicht bis zu 3.000 Nits Helligkeit – für beste Sicht bei jedem Licht. Kompatibel mit iOS und Android, hält der Akku je nach Modell bis zu 11 Tage im Energiesparmodus. Die HUAWEI WATCH 5 – präzise, intelligent und stilvoll.