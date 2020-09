Echt scharf: Neues 5G-Video-Smartphone von ZTE für jedermann

Gestochen scharfe und flüssige Videos in Top-Qualität und dazu die Performance-Vorteile von 5G für jedermann erlebbar machen – diese Ziele hat sich der globale Player und 5G-Pionier ZTE mit dem neuesten Gerät seiner Axon-Smartphone-Serie auf dem österreichischen Markt gesetzt. Weil Videochats und Videostreaming bei den Userbedürfnissen weit oben stehen, legt der Hersteller großen Wert darauf, hochwertige Content-Kreation so einfach wie möglich zu machen. Mit dem Axon 11 5G lassen sich hochauflösende 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Dabei setzt ZTE ein KI gestütztes Quad-Aufnahmesystem ein, das aus einer 64 MP Super-HD-Hauptkamera, einer 8 MP Weitwinkelkamera mit maximal 120 Grad, einer speziellen 2 MP Makrokamera und einer professionellen Tiefenschärfe-Kamera besteht. Wackelige Bewegungen bei Videoaufnahmen werden dynamisch kompensiert und scharf gestellt und gehören damit der Vergangenheit an.