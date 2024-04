Ermäßigtes Technologiezubehör für Studenten mit exklusiven Rabatten

Die Elektronik erleichtert den Studienalltag maßgeblich und wird nicht nur dafür genutzt, um Arbeiten zu schreiben und zu recherchieren, sondern dient auch als Zugriffsmittel für Kommunikationsplattformen mit den Professoren und Kommilitonen.

Welche technischen Geräte, abgesehen von einem Computer oder Notebook, sind außerdem noch nützlich und unverzichtbar für Studenten und wie kann man diese möglichst kostengünstig erwerben?

Das Unternehmen Lenovo gilt österreichweit als besonders beliebte Anlaufstelle, wenn es um den Kauf von Elektronik und Technologiezubehör geht.

Wer bei seinem Einkauf im Online-Store des Technikspezialisten sparen möchte, hat die Möglichkeit, mit einem Hi Tech Gutscheincode von einem Preisnachlass zu profitieren.

Nachfolgend findet man eine Liste mit Produkten aufgeführt, die als absolute Must-haves bei Studenten gelten:

Wer während der Vorlesungen gerne sein Tablet nutzt und mit diesem auch Notizen macht, für den eignet sich ein USI-Stift, beziehungsweise ein Digital Pen, ganz besonders gut. Ein solcher Stift ermöglicht es Studierenden nämlich, auf dem Tablet wie auf Papier zu schreiben und bei Bedarf sogar präzise Skizzen anzufertigen.

Auch eine hochwertige Tastatur, die sowohl mit einem Stand-PC als auch mit einem Tablet genutzt werden kann, ist vor allem für das Schreiben von Hausarbeiten und Seminararbeiten ein unverzichtbares Gadget für jeden Studenten. Bei Lenovo findet man zahlreiche geeignete Modelle, viele von ihnen sogar im Sonderangebot.

Wer gerne mit einer Maus statt einem Touchpad arbeitet, kann bei Lenovo günstige Produkte zur einfachen Navigation am PC sowohl mit Kabel als auch mit Bluetooth-Funktion erwerben.

Wer mit seinen Kommilitonen häufig über Videocalls an Gruppenarbeiten arbeitet, sollte unbedingt in eine passende Webcam investieren. Lenovo bietet einige Kameras, mit denen man Videoanrufe und Meetings in guter Auflösung führen kann, bereits zum kleinen Preis an.

Wer all seine Studiendokumente und Arbeiten am Computer schreibt, der benötigt dafür jede Menge Speicherplatz. Damit die wichtigen Dokumente ideal gesichert sind und auf keinen Fall verloren gehen können, sollte man sich den Kauf einer externen Speicherplatte überlegen. Mit einer portablen Speicherkarte hat man darüber hinaus die Möglichkeit, benötigte Dokumente in Sekundenschnelle auf ein anderes Gerät zu übertragen.

Eines der wichtigsten Gadgets für einen erfolgreichen und reibungslos verlaufenden Tag an der Uni ist ein leistungsstarkes und verlässliches Ladegerät. Um zu verhindern, dass der Akku des Laptops, Notebooks oder Tablets während des Seminars oder der Vorlesung ausfällt, kann man sich im Online-Shop von Lenovo mit geeigneten Kabeln und Adaptern ausstatten.

Auch wenn der Online-Shop von Lenovo seine Kunden generell mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, kann die Anschaffung eines technischen Geräts oder von elektronischem Zubehör oftmals ein finanzielles Problem für Studenten bedeuten.

In diesem Fall macht sich ein Besuch in einem Gutscheinportal, wie beispielsweise bei bravogutschein.at, bezahlt.

Durchforstet man dort nämlich das Angebot an Gutscheinen und Rabattcodes, findet man mit ein bisschen Glück einen Gutscheincode, der den Preis des Einkaufs bei Lenovo ganz erheblich senkt.

Die Technologien schreiten beinahe täglich voran, immer wieder sind neue, nützliche elektronische Geräte und dazu passendes Zubehör auf dem Markt zu finden.

Auch wenn die Digitalisierung des Studierens mit Kosten verbunden ist und vor allem für Professoren und Studenten der älteren Generation einen gewissen Mehraufwand bedeutet, bringt sie dennoch Vorteile mit sich.

Vor allem Recherchen und Nachforschungen können viel effizienter durchgeführt werden, Anträge können bequem online gestellt werden und Vorlesungsunterlagen können ohne großen Aufwand für alle Studenten zur Einsicht hochgeladen werden.

Auch die Kommunikation zwischen Professoren und Studenten ist seit der Einführung von Plattformen wie Moodle um einiges unkomplizierter.



Eines ist sicher, wer sich den Studentenalltag erleichtern möchte, sollte sich unbedingt mit der grundlegenden Technik ausstatten: Sparen kann man dabei mit einem Lenovo Gutschein Österreich.