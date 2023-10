Fit für die Mobilitätswende mit den neuen Tanke kWh-Tarifen

Die neuen Tanke-Tarife starten mit einem Einführungspreis von 48 Cent/kWh beim Tarif “Tanke kWh START” (ohne Grundgebühr) und 44 Cent/kWh beim Tarif "Tanke kWh PLUS" (mit 5,90 Euro/Monat Grundgebühr) im Wien Energie-Ladenetz. Der Rabatt gilt ab Tarif-Abschluss bis 31.03.2024.Wien Energie informiert alle Tanke-Kund*innen per Post über die neuen Tarife. Bestandskund*innen können dann direkt mit einem QR-Code im Brief auf den neuen Tarif umsteigen.

Dichtes E-Ladenetz macht E-Mobilität attraktiv

Wien Energie betreibt das dichteste Elektro-Ladenetz in Wien und ebnet damit den Durchbruch der Elektromobilität in der Stadt. „Elektromobilität ist der Schlüssel für die Verkehrswende! Entscheidend ist die passende Ladeinfrastruktur. Wien Energie baut diese massiv aus: Mit über 2.000 öffentlich zugänglichen Ladestellen und über 60 Schnellladepunkten können E-Autofahrer*innen in ganz Wien unkompliziert Ökostrom laden“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. Durch den steigenden Bedarf, erweitert Wien Energie zusätzlich das Ladenetz. 200 neue Ladestellen sollen bis Ende 2024 in Wien entstehen.