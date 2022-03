Garantie, Versicherung und Schutzhüllen: der beste Schutz für mobile Geräte

Das DigitalDossier 2021 geht davon aus, dass 94 % der Internetnutzer in Österreich ein Smartphone besitzen. Zudem verfügen 62 % über mindestens ein Tablet, manche sogar über mehrere. Die meisten der Befragten nutzen zum Surfen unterwegs am liebsten das Smartphone.

Unvorhergesehene Zwischenfälle können oft dazu führen, dass unser Laptop oder Smartphone unbrauchbar wird – eine Versicherung kann in vielen Situationen die anfallenden Kosten übernehmen. Unter anderem können elektronische mobile Geräte in den folgenden Situationen beschädigt werden:

In jedem Fall sollten Käufer die Garantiebedingungen ganz genau durchlesen. Die meisten Garantien, die angeblich zwei Jahre lang gelten, kommen am Ende nur für Schäden innerhalb der ersten sechs Monate auf. Danach muss der Besitzer selbst beweisen, dass der Schaden bereits von Anfang an bestanden hat und nicht selbst verschuldet ist. Oft macht es deshalb Sinn, sich bereits direkt beim Kauf eine Versicherung anzuschaffen. So ist das Gerät bereits vom ersten Tag an abgesichert.