Wann muss ich mir ein neues Handy kaufen?

Die Zeiten, in denen jede Smartphone-Generation ein unschlagbares neues Killer-Feature bringt, sind schon lange vorbei. Und auch bei den Kernfunktionen tut sich nicht mehr so viel wie früher.

Beispiel Kamera: So ist es selbst für Apple-Kenner vermutlich schwierig, ein unter normalen Lichtbedingungen aufgenommenes Foto eines iPhone 11, 12 oder 13 voneinander zu unterscheiden. Selbiges gilt natürlich auch für die vergangenen 3 Generationen von Samsungs Galaxy-Smartphones. Auch in Sachen Leistung sind die meisten Handys ihrer Zeit oft so weit voraus, dass sie auch über mehrere Jahre ohne nennenswerte Einbußen verwendet werden können.

Darum drängt sich die Frage auf, wann man sich überhaupt ein neues Handy kaufen muss oder sollte. Wir haben im Rahmen von "frag die futurezone" einige der Szenarien durchgespielt.

Bauteil kaputt

Einer der offensichtlichsten Gründe, sich ein neues Handy zu kaufen, ist, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist. Ein gebrochenes Display zu tauschen ist nicht selten gleich teuer oder sogar teurer, als sich ein neues Smartphone zu kaufen. Vor allem dann, wenn man nicht abgeneigt ist, gebrauchte oder generalüberholte Geräte zu kaufen.

Hier kommt es in erster Linie auf den Individualfall an: Ein vor 2 Monaten gekauftes iPhone 13 zahlt sich eher aus zu reparieren, als ein iPhone 8 aus 2017. Hier sollte man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, wie lange der voraussichtliche Hersteller-Support noch läuft. Um beim konkreten Beispiel zu bleiben - es ist davon auszugehen, dass das iPhone 8 nur mehr bis kommendes Jahr neue iOS-Versionen enthält. Eine große Summe in die Reparatur dieses Handys zu stecken, ist also nicht zu empfehlen.

Wenn es nur der Akku ist, dem im Alltag schon zu schnell die Puste ausgeht, kann man jenen bei vielen Modellen zu überschaubaren Kosten tauschen lassen. Bei besonders günstigen Akkus sollte man aber aufpassen, da es sich dabei um heikle Bauteile handelt, die im schlimmsten Fall auch zur Brandgefahr werden können.