Huawei MateBook 14s - Das kann das neue Notebook von Huawei

Ein 14.2“ großes 2.5K FullView-Display mit Touch-Funktion, der neue Intel® Core™-Prozessor der 11. Generation, detailreicher Klang durch Vierfach-Lautsprecher mit Huawei SOUND®-Unterstützung und ein starker 60 Wh-Akku: das alles und noch mehr zeichnet das neue Huawei MateBook 14s aus – was das neueste Notebook der Huawei MateBook Familie noch so alles kann, zeigen wir hier:

Das Touch-Display des Huawei MateBook 14s unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz für ein flüssiges Browsen von Inhalten. Drück man gleichzeitig die Fn- und die R-Taste kann zwischen 60 Hz für eine energiesparende Leistung und 90 Hz für eine flüssigere Darstellung umgeschaltet werden. Auch die Augen sind beim neuen Huawei Notebook geschützt. Die TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware-Lösung) und Flicker Free Zertifizierungen bieten gegen Müdigkeit sogar einen doppelten Schutz für die Augen, sodass lange Zeit am Bildschirm gearbeitet werden kann. Das neue Notebook ist zusätzlich mit einem Lichtsensor ausgestattet, der die wechselnden Lichtverhältnisse in der Umgebung wahrnimmt und die Helligkeit des Displays bis zu 400 cd/m 2 entsprechend anpasst.

Durch die integrierte Unterstützung für einen 100%igen sRGB-Farbraum kann das Display zudem 1,07 Milliarden Farben darstellen und sorgt so für ein ansprechendes visuelles Erlebnis.

Das Huawei MateBook 14s wirkt auf den ersten Blick sehr schlank und elegant, fühlt sich durch die Aluminiumlegierung aber gleichzeitig robust und für alle Alltagssituationen gewappnet an. Mit nur 1,43 kg kann das leichtgewichtige Notebook zudem problemlos den ganzen Tag über bei sich getragen werden. Dabei ist es aber keineswegs zu klein. Denn das Huawei MateBook 14s verfügt über das typische Huawei FullView-Display mit vier schmalen Rändern und einer 720p HD-Kamera an der Vorderseite. Der schmale Bildschirmrahmen hat ein 90 % Screen-to-Body-Ratio und lenkt so nicht von der Arbeit ab, schafft aber genügend Überblick über alle Tasks. Das Seitenverhältnis von 3:2 ermöglicht es, mehr Inhalte vertikal anzuzeigen und der 10-Punkt-Präzisions-Touchscreen erleichtert die Arbeit bei vielen Aufgaben deutlich.

Innovative Technologie bei Hard- und Software

Das Huawei MateBook 14s ist mit dem neuen Intel® Core™-Prozessor der 11. Generation und der integrierten Intel® Iris® Xᵉ-Grafik ausgestattet. Den Leistungsmodus kann man durch Drücken der Tastenkombination Fn+P aktivieren, denn so wird die CPU-TDP auf 45 W erhöht. Es unterstützt außerdem eine 512 GB NVMe PCle SSD und macht Multitasking einfacher. Durch die integrierten ultradünnen, S-förmigen Ventilatorblätter mit Dual-Shark-Fin-Lüftersystemliefert das neueste Huawei Notebook 25 % mehr Luftaufnahme über das Scharnier-Aufnahmesystem. In Kombination mit optimal angebrachten Abwärmekanälen wird so problemloses Arbeiten ermöglicht, selbst wenn viel Energie verbraucht wird.

Bei einem leistungsstarken Notebook darf ein passender Akku nicht fehlen. Das Huawei MateBook 14s bietet einen 60 Wh-Akku mit hoher Kapazität, sodass man sich keine Sorgen über einen niedrigen Akkustand machen muss. In Verbindung mit einem 90 Watt-Netzteil, das sogar in die Hosentasche passt, kann das Notebook mit einer 15-minütigen Ladezeit bis zu 3 Stunden aktiv genutzt werden. Das Aufladegerät unterstützt auch Huawei SuperCharge für ausgewählte Huawei Smartphones und Tablets.

Aber nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich birgt das Huawei MateBook 14s technische Innovationen. So ist das Tippen auf der Tastatur komfortabel und angenehm. Dafür sorgt ein Tastenhub von 1,5 mm und ein speziellen Soft-Landing-Design. Auch über die Sicherheit muss man sich beim Huawei MateBook 14s keine Gedanken machen. Mit dem Fingerabdruck-Power-Button und der Gesichtserkennung kann das neueste Notebook so in Sekundenschnelle entsperrt werden. Wi-Fi 6 erleichtert und beschleunigt zusätzlich den Einstieg ins Internet.