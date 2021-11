Huawei Watch GT 3 Serie - Das kann die neue Smartwatch von Huawei

Neues Design und intuitive Bedienung

Die Huawei Watch GT 3 Serie erinnert optisch an traditionelle Uhren, verfügt aber über modernste Einzelteile. So beispielsweise der AMOLED-Bildschirm, der nicht nur ultraklar ist, sondern auch aus leicht gewölbten 3D-Glas gefertigt ist. So können die Apps und Trainingsinformationen jederzeit problemlos aus jedem Blickwinkel erkannt werden. Das Display hat eine Auflösung von bis zu 466 x 466 Pixeln, sodass bei den Inhalten mit dem freien Auge keine Körnigkeit erkennbar ist. Außerdem kann es mit über 10.000 unterschiedlichen Designs an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die intuitive Bedienung der Huawei Watch GT 3 passt sich den Funktionen nahtlos an. So gibt es ein neues Oberflächendesign und eine schachbrettartige Smart-Grid-Anzeige. Ein besonderes Feature ist die innovative, stufenfrei drehbare Krone und das haptische Feedback. Das bringt ein neues Erlebnis beim Bedienen der Smartwatch. Die Uhr kann problemlos mit nassen Händen beim Schwimmen oder Händewaschen bedient werden. Durch die haptische Rückmeldung in Form von Vibrationen weiß man auch immer genau, ob die Uhr den Befehl verstanden hat. Zusätzlich ist die Uhr mit der Norm 5 ATM bis zu 50 Meter wasserdicht.