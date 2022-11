Ihr Weg zum Profi-Gamer

E-Sport findet heute nicht mehr in dunklen Hinterzimmern statt, sondern in ausverkauften Stadien rund um den Globus und vor Millionen von Gaming-Fans, die große Events in Livestreams verfolgen.

Den Gamern winken bei verschiedenen Wettbewerben hohe Preisgelder. Es gibt sogar Universitäten, die E-Sports-Stipendien anbieten.

Wenn Sie ein begeisterter Gamer sind, haben Sie vielleicht auch schon mit dem Gedanken gespielt, Profi-Spieler zu werden. Dafür gibt es einen Masterplan, der Ihnen zu einer erfolgreichen Gaming-Karriere verhilft, egal ob Sie solo oder im Team spielen möchten.

Was ist Ihre Motivation?

Zunächst sollten Sie sich fragen, aus welchen Gründen Sie Profi-Gamer werden möchten. Der Wunsch nach schnellem Reichtum ist sicher die falsche Motivation, denn bis Sie von den Einnahmen als Profi leben können, haben Sie einen langen Weg vor sic.h Wenn Sie aber E-Sports lieben, sich gerne in Wettbewerb mit anderen Gamern messen möchten, den Wunsch haben, sich als Spieler weiter zu entwickeln, sich gerne in einer Community mit Gleichgesinnten austauschen, haben Sie schon gute Gründe, sich als Profi-Gamer zu versuchen.

Ihr Spiel finden

Wenn ein junger Fußballspieler zum Profi wird, weiß er genau, auf welcher Position er sich am wohlsten fühlt, und dort bleibt er bis zum Karriereende. So ist es auch im E-Sport. Finden Sie heraus, welches Spiel Ihnen am meisten Spaß macht und was Ihnen am besten liegt. Zwar gibt es Spieler, die mehrere Games professionell spielen, doch das ist sehr aufwendig. Wenn Sie ein guter Profi Gamer werden wollen, konzentrieren Sie sich auf ein Game. Wenn Sie bereits hobbymäßig Erfahrungen mit einem bestimmten Game gemacht haben, ist das schon mal ein guter Einstieg.

Schließe Dich der Community an

Die Zeiten, in denen Nerds in abgedunkelten Zimmern vor sich hin zocken, sind Geschichte, zumindest wenn sie erfolgreiche Gamer werden wollen. Zwar geht es auch im Profi-Gaming um individuelle Talente, doch auch der Austausch in einer Community ist ein Schlüssel zum Erfolg. In Online-Foren, auf einschlägigen Webseiten oder in entsprechenden Social Media Gruppen bekommen Sie einen Eindruck von der Szene und können entscheiden, ob Sie wirklich den Weg zum Profi-Gamer einschlagen möchten.

Finden Sie heraus, ob Sie sich in der Gesellschaft anderer Spieler wohlfühlen, denn in der Community werden optimale Taktiken besprochen und analysiert. Das erspart Ihnen das langwierige Erlernen von Details eines Spiels. Durch das Interagieren mit anderen Spielern tauchen Sie in die Szene Ihres Games ein und können auf diese Weise die erfolgbringendste Taktik verfolgen und verbessern.

Das richtige Equipment

Eine wichtige Rolle für Ihre Gamer-Karriere spielt die Ausrüstung. Ein leistungsstarker PC oder Laptop mit einer guten Gaming-Maus und mechanischer Tastatur ist für einen Profi-Spieler unumgänglich. Verwenden Sie für das Training und die Wettbewerbe die gleichen Geräte, denn beim Turnier stehen Sie unter Stress, weshalb Sie Ihre Hardware wie im Schlaf beherrschen sollten. Zudem sollten die System-Komponenten so leistungsstark sein, dass es nicht zu hinderlichen Verzögerungen und ungleichmäßigen Bildfrequenzen kommt. Übrigens kannst Du Dein professionelles Computerzubehör mit einem Logo bedrucken lassen, um bei Turnieren die Aufmerksamkeit auf Dich zu lenken.

Training

Wie bei allen anderen Sportarten ist auch beim E-Sport regelmäßiges Training das A und O des sportlichen Erfolgs. Spielen Sie regelmäßig und probieren Sie verschiedene Taktiken aus. Durch Kontinuität gehen Ihnen durch Muskelerinnerungen bestimmte Tastenkombinationen oder Mausbewegungen immer leichter von der Hand. Manche Profispieler trainieren bis zu acht Stunden am Tag.