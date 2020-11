Keine Lizenzkosten und volle Kontrolle: Gamechanger PostgreSQL

Auf den ersten Blick scheinen diese recht effektiv, bei näherem Hinsehen machen sich dann aber sehr schnell die hohen Gesamtkosten (Lizenzen, Support, Consulting, etc.) bemerkbar.

Wenn du an die Zukunft Ihrer Datenbank-Infrastruktur denkst, möchtest du dich da weiterhin an einen Hersteller binden oder wagst du den Schritt zur Open-Source Lösung und erlangst so die Kontrolle über die in deinem Unternehmen eingesetzte Software zurück?

Schon lange im Trend: Die Migration zu Open Source

Open Source ist die Zukunft - und die Gegenwart, denn es ist die Art und Weise, wie moderne und zunehmend auch immer mehr traditionelle Organisationen Software entwickeln. Empirisch gesehen neigt Open Source dazu, qualitativ hochwertiger zu sein als die proprietären Pendants dank der modernen Entwicklungspraktiken der Masse.